Kış öncesi kış lastiği ve bakım uyarısı

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Konya'da sürücüler lastikçilere gitmeye başladı. Konforlu araç kullanımı ve sağlıklı yolculuk için kış lastiği kullanımının şart olduğunun belirten uzmanlar, vatandaşlara lastik bakımı ve kış lastiği uyarısı yaptı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik de başladı. Kış dönemine uygun lastikler ise araçların yol tutuşunun yanı sıra fren mesafesi, yakıt tüketimi, konforlu araç kullanımı ve sağlıklı yolculuğu yakından etkiliyor. Uzmanlar lastiklerin mevsimi dışında kullanılmasının meydana gelen kazalarda etken olabileceğini belirterek, olumsuzluklara karşı kış lastiği ve lastik bakım uyarısı yaptı.

"Kış lastiğine bilinçli olan müşterilerimiz çok fazla"

Lastikçi Filiz Kasapoğlu, işlerde hareketliliğin başladığını belirterek, "Kış lastiği sezonumuz açıldı ama havalar güzel gittiği için şuanda önceki dönem kullandıkları lastikleri ve büyük firmalar, araçları uzun yola gidenler, performans araçları olanlar değiştiriyor. Şu anda güzel taleplerimiz var. Özellikle son zamanlarda yapılan kampanyalarla vatandaşlarda talep gösteriyor. Bu şekilde yani 1 Aralık'a kadar bu şekilde olmasını bekliyoruz. Kış lastiğine bilinçli olan müşterilerimiz çok fazla ve lastik satışları şuanda iyi. Bir taraftan ise erteleyip 'bu yılda bu şekilde kullanayım' diyenler var. Havalarında iyi gitmesi bizleri biraz bekletmeye alıyor. Ama genel olarak satışlarımız güzel" dedi.

"Sürücülere 4 mevsim lastikleri önermiyoruz"

Kış lastiği kullanımında fren mesafesinin azaldığını ve yolunmaların olduğunu anlatan Filiz Kasapoğlu, "Kış lastiklerinin hepsinde silica var ama ana lastik markalarında bu madde daha fazla. Biz bu lastiklerde yan marka ve ana markaları satıyoruz. Müşterilerimiz lastik kullanımında bilinçli olduğu için genelde bu silica olarak adlandırılan araçların karda daha kolay hareket etmesini sağlayan maddeye dikkat ediyorlar. Bazı müşterilerimiz de ucuza kaçma yolundalar ve özellikle 4 mevsim olarak lastik tercih etmek isteyenler var. Silica oranları ise 4 mevsim lastiklerde düşüyor. O nedenle biz sürücülere 4 mevsim lastikleri önermiyoruz, özellikle uzun yol yapan sürücülerimize. O yüzden kaliteli ve yol tutuşu güzel olan lastikleri tercih etmelerini öneriyoruz. Sürücülerimiz dikkat etmesi unsurlardan bir diğeri ise araçlara uygun ebatlardaki lastiklerin kullanmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"750 lira bandından 5-6 bin liraya kadar lastiklerimiz var"

Sürücülerin lastik kontrollerini yaptırmaları konusunda uyarıda bulunan Kasapoğlu, "Sadece 5 dakikalarını ayırıp lastikçilerine gidip araçlarının lastiklerinin idealliğini öğrenirlerse hem kendi açılarından hem trafikteki diğer sürücülerin açısından sağlıklı yolculuk yapmış olurlar. Fiyatlarımız ise, en küçük markalardan başlayacak olursak 750 lira bandından 5 - 6 bin liraya kadar lastiklerimiz var. Bazı ebatlarda 13 bin liraya kadar çıkabiliyor performans araçlarında. Ama tabi ki fiyatlar marka ve kalitesine göre değişiyor" diye konuştu.