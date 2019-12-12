Kişinev Belediye Başkanı'ndan Başkan Altay'a ziyaret

Moldova'nın Kişinev Büyükşehir Belediye Başkanı Ceban Ion, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

İki gündür Konya'yı gezdiğini çok bakımlı ve çok temiz şehir gördüğünü belirten Ion, “Ben çok yer gezdim ama bu kadar temiz şehir az yerde gördüm. Ayrıca şehir sakinleri için konforlu bir ortam sağlanmış. İlişkilerimizde iyi bir başlangıç olacağını ve bu ilişkinin daha da pekişeceğini düşünüyorum. Belediyecilikte sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'daki başarılı belediyeciliğin uzun bir belediyecilik geleneğinden kaynaklandığını ifade etti. Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini çok önemsiyor. Konya, Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek veren bir şehir. Dolayısıyla Konya hem belediyecilik olarak çok güçlü hem de siyaseten çok önemli bir şehir. İnşallah bu görüşme iyi bir başlangıç olur. Tüm birimlerimizle her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.