İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamada usulsüz keçi avı yapmak isteyen 2 kişi yakalandı

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün içerisinde usulsüz ve kaçak yollardan yaban keçisi avı yapmak istediği iddia edilen iki avcı yakalandı.

Konya'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün içerisinde usulsüz ve kaçak yollardan yaban keçisi avı yapmak istediği iddia edilen iki avcı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları denetim ve kontroller esnasında Gidengelmez Yaban Geliştirme Sahası yakınlarında avlanmaya geldiği ileri sürülen iki avcının olduğunu belirledi.


Kısıtlama gününde kaçak olarak avlanmak istediği tespit edilen kişileri yaban keçilerine yaklaşamadan yakalayan ekipler, toplamda 3 bin 614 liralık para cezası kesti.


Avcıların takozsuz 2 av tüfeğine ise el koyulduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.