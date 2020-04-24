Kısıtlamadan istifade yollarda düzenleme

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin olmamasından yararlanan belediye ekipleri yollarda düzenleme çalışması yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenleme çalışmaları yapılan cadde ve kavşaklarda incelemelerde bulundu. Şehirdeki tüm yollarda yoğunluğa göre düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, “Şehir merkezinde 18 kavşakta planlama yaptık. Bunun 3 tanesini tamamlamış bulunuyoruz. Amacımız şehir trafiğini daha akıcı hale getirmek; bisiklet ve yayaların güvenliğini sağlayabilmek. Tüm kavşaklarda arkadaşlarımız tek tek ölçümlemelere göre düzenlemeler gerçekleştiriyor. Bu düzenlemeleri de sokağa çıkma yasağının olduğu günlere denk getirdik. Böylece şehir trafiğine en az etki oluşturuyoruz. Bu kavşaklarda normal zamanda trafiği durdurup yeniden düzenleme yapmak çok zor. Onun için sokağa çıkma yasağının olduğu günde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece merkezde değil, tüm ilçelerde de kısıtlama ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Altay, “Özellikle ana arterlerdeki düzenlemelerimizi pazar akşamına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Konyalılar kısıtlamadan dolayı evindeyken biz şehrimizi geliştirmek ve trafiği rahatlamak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.