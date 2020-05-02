İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamayı ihlal eden 10 kişiye işlem yapıldı

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak ruhsatsız bir iş yerinde buluşan 10 kişiye idari işlem yapıldı.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak ruhsatsız bir iş yerinde buluşan 10 kişiye idari işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese gitti. İsimsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 10 kişiye, "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten" idari işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.