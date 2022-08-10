KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Mevlana Müzesine ziyaret

Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlana Müzesini ziyaret etti.

5. İslami Dayanışma Oyunlarının açılış seremonisine katılmak üzere dün Konya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlana Müzesini ziyaret etti. Hazreti Mevlana ve müzedeki eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Ersin Tatar, hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve beraberindeki heyet eşlik etti.