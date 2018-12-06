KOBİ'lere ışık tutacak projenin startı verildi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından şehre kazandırılan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından yürütülecek, KOP Bölgesindeki KOBİ'lerin, inovasyon yeteneklerini ve rekabetçiliklerini geliştirmelerine destek vermeyi amaçlayan KOBİMENTÖR Projesi'nin Lansman Toplantısı yapıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen projenin lansman toplantısında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, projenin Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerindeki 54 KOBİ'nin, kurumsallaşma düzeylerinin iyileştirilmesini, inovatif bir yapıya kavuşturularak daha yüksek katma değer üretmelerini hedeflediğini söyledi.

“Innopark sadece Konya'ya değil, tüm bölgeye destek veriyor”

KOP bölgesindeki dört ili kapsayan projenin Innopark'ta yapılıyor olmasının kendileri için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Kütükcü, "Konya Sanayi Odamızın öncülüğünde kurulan Innopark'ın temel amacı, Konya ve bölgemizde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine öncülük etmek. Elhamdülillah bugün, bu konuda öncülük etme amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Geldiğimiz noktada Innopark'ın mevcut binasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Ayrıca 3 yeni bloktan oluşan 7500 metrekarelik ek inşaatımızı da tamamlayarak kullanıma aldık. Böylece daha fazla firmamıza Innopark'ın imkanlarından yararlanma imkanı sunduk. Ek blokların kullanıma alınması ile Innopark'taki kiralanabilir alanı 5 katına çıkardık. 1 Temmuz'da kullanıma aldığımız üç bloktan birinde doluluk oranı yüzde 83'e, diğerinde yüzde 38'e ulaştı. Innopark'taki firma sayısı 50'ye yaklaştı" diye konuştu.

“Innopark, 50 TGB arasından 24. sırada”

Innopark'ın sadece fiziksel olarak değil başarılarıyla da büyüdüğüne vurgu yapan Kütükcü, merkezin çok yeni olmasına rağmen Türkiye'de en başarılı 50 TGB listesine 24'üncü sıradan girdiği bilgisini paylaşarak, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksine göre Innopark; Ar-Ge faaliyeti kriterine göre 10., Fikri Mülkiyet kriterine göre 12., Finansman, Teşvikler ve Altyapı kriterine göre 12., Teknoloji Transferi ve İşbirliği Faaliyeti kriterine göre 15., Kuluçka faaliyetlerine göre 24. Sırada yer aldı. Yine Kurumsallaşma, Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Geliştirme faaliyetlerine göre 24., Ar-Ge Çıktılarına göre 24., Teknolojik Ürün Yatırım Faaliyetine göre 26., Ar-Ge Sonuçları ve Uluslararasılaşma Faaliyetlerine göre de 38. sırada yer alıyor" şeklinde konuştu.

“KOBİ'leri güçlendirmemiz gerekiyor”

KOBİMENTÖR Projesinin destekleyicisi olan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, KOBİ'lerin inovatif yaklaşımlar ile iyi uygulamalar göstererek, dünyadaki gelişmiş KOBİ'lerle rekabet edebilir hale gelmelerinin ülkenin kalkınmasında büyük önem arz ettiğini ifade etti. Bu dönemde daha çok üretime odaklanılması gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Üretimimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi desteklememiz ve güçlendirmemiz lazım. KOBİ'lerimizin atacağı her adımın yaşadığımız coğrafyanın biraz daha ilerlemesine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

KOBİ'lere tecrübe ve uzmanlık aktarımının önemine değinen Bostancı, "Proje ortaklarımızla birlikte Bölgemizde Ar-Ge ve inovasyon düzeyini istenilen düzeye çıkarmak için KOBİ'lerimize tecrübe ve uzmanlık aktarımı yapabileceğimiz mentörlük mekanizmasının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konusunda kendisini ispatlamış mentörler sayesinde bölge firmalarımız Ar-Ge ve inovasyon konusunda daha doğru planlama yapacak. Bu konudaki bütçelerini daha verimli kullanabilecekler. Bu projenin bölgemizdeki KOBİ'lere önemli fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“KOP Bölgesi geleceğini inovasyonla arıyor”

Konuşmaların ardından KOBİMENTÖR projesi ile ilgili bilgi veren Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ise, projeyi ‘KOP Bölgesi Geleceğini İnovasyonla Arıyor' sloganıyla başlattıklarını söyledi. Katılımcılara proje ile ilgili detaylı bilgi veren Botsalı, proje kapsamında seçilen KOBİ'lere Ar-Ge ve tasarım merkezi kuruluşu, üniversitelerle işbirliği, yeni ürünler geliştirme, uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projelerinde rol alma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesi gibi pek çok konuda destek verileceğini sözlerine ekledi. Botsalı, ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.