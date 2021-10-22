İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir mobilya imalathanesinde koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir mobilya imalathanesinde koluna havalı zımba teli giren çocuk hastanelik oldu.


Olay, saat 13.30 sıralarında ilçede bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A.'nın (14) elindeki havalı zımba makinesi yanlışlıkla sol koluna isabet etti. Koluna giren zımba teli ile yaralanan çocuk, imalathanede bulunanlar tarafından Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ü.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.