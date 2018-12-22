KOMEK, ASEM ve İl Müftülüğünden örnek işbirliği

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü işbirliğinde Konya'nın ilçelerinde panel ve konferanslar düzenleniyor.

İl Müftülüğünün görevlendirdiği eğitimciler, ilçelerdeki Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) şubelerinde, Kuran-Sünnet Perspektifinde Aile Olmak, Aile Kalmak, Ailede Fıkhı Meseleler, Ailede Mahremiyet Bilinci ile Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimi gibi konularda ilçe halkına önemli bilgiler veriyor.

KOMEK, ASEM ile Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle ilçelerde kadınlara ve öğrencilere eğitimler veriliyor. Özellikle Kuran-Sünnet Perspektifinde Aile Olmak, Aile Kalmak, Ailede Fıkhi Meseleler, Ailede Mahremiyet Bilinci ile Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimi gibi konuların işlendiği eğitimlerde aile kurumu ve kurumun önemi, çocukların din ve değerler konusundaki eğitimlerine büyük önem veriliyor. Konya İl Müftülüğünde görevli eğitimciler, bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Geçtiğimiz ay başlayan ve büyük ilgi gören konferanslar 9 Ocak tarihine kadar bütün ilçelerde yapılmaya devam edecek.