KOMEK mülteci uyumuna yönelik hazırlanan AB projesine ev sahipliği yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) “Belediye Yetişkin Eğitimi Merkezleri Eğitmenlerinin Mülteci Uyumuna Yönelik Desteklenmesi (SUPPEC) Projesi” çerçevesinde 6'ncısı düzenlenen uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

2020-2023 dönemini içine alan AB Erasmus+ KA-204 Yetişkin Eğitimi çerçevesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde; Konya Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan-SoftQNR, Belçika-PhoenixKM, Yunanistan-Thessaly Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi ortaklığında yürütülen SUPPEC Projesi'nde paydaşlar Konya'da bir araya geldi. İki gün süren toplantıların ilk günü KOMEK Ali Gav Mahmudiye Medresesi'nde, ikinci günü de Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) gerçekleştirildi. Proje sürecinin değerlendirildiği, proje başarısını ölçen pilot uygulama ve anket sonuçlarının görüşüldüğü 6. Ulusötesi Proje Toplantısı'na Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yetkililer ve personeller, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sosyal hizmet ve proje uzmanları, KOMEK kursiyerleri, yöneticileri, eğitmenleri ve çalışanları ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nden yetkililer katıldı. 5 merkezde 100'den fazla katılımcının proje tanıtım ve uygulama oturumlarında yer aldığı toplantılarda, geniş bir kitleye hitap etmesi ve alan tecrübesi dolayısıyla Konya Modeli Belediyecilik ve KOMEK'in projeye katkısı ilgi gördü. Eğitici araçlar, rehberle resimli kılavuz, mobil uygulama ve çevrim içi portal ile yabancılar-mülteciler ve eğiticilere pedagojik ve psikolojik destek sağlayan proje, tüm Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerin yetişkin eğitimi eğiticilerine açtığı platform sayesinde deneyimlerin, sorunların, iyi uygulamaların paylaşılması ve tartışılması için etkili bir öğretim yaklaşımı sunuyor.

Proje animasyon ve oyun üretimini sağlayan yenilikçi teknolojilerle hazırlanan videolar öğretim, yöntem ve tekniklerini şehirlerin kültürel değerlerini içine alan materyallerle kurguluyor. Dört modülde işlenen konular bir kitap haline getirilerek eğiticilere ve kursiyerlere iletişim desteği veriliyor. Proje çerçevesinde mültecilerin ihtiyaçlarını ve haklarını anlamak, şehir hayatına uyum ve sağlık hizmetleri, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve stres yönetimi konusunda rehberlik de sağlanıyor. Proje çıktılarının Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelerle paylaşılması hedefleniyor.

Projenin Ankara'da yapılan final toplantısında da bölgesel ve uluslararası düzeyde daha fazla iş birliği koordinasyonun sağlanması amacıyla yeni girişimler konuşuldu.