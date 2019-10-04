KOMEK ve ASEM kayıtlarına rekor başvuru

Kurulduğu günden bugüne Konya merkez ve ilçelerdeki kurslarda 410 farklı branşta yaklaşık 750 bin kursiyerin faydalandığı KOMEK ve ASEM'de bu dönem 24 yeni branşta daha kursiyerlere eğitim verilecek. Bu dönem ilk kez açılacak olan YDS İngilizce, Kooperatifçilik Geliştirme, Seracılık Eğitimi, Kadın Gelinlik Dikimi, Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı, Medya Okur Yazarlığı, Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum, Nesneye Dayalı Programlama JAVA, Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme, Kadın Fantezi Elbise Dikimi, Linux İşletim Sistemi Yönetimi, Yazılı Basın Muhabiri, Yedieminlik, İHA 0 - İHA 1 Drone Ehliyeti Eğitimi, Radyo Frekanslı Model Uçak Yapımı, Biçerdöver Bakım ve Onarımı, Mimari Görselleştirme, Ortopedik Engelliler için Takı Tasarımı, Yangın Eğitimi Kurs Programı, Soğuk Porselen Hamuru ile Çiçek Yapımı, Servis Komisi, Ardunio Proje Sınıfı B-1 Arapça B-1, Berberlik ve Esnaf ve Ticaret Ahlakı kursları da kursiyerlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren 'Daru'l Huffaz' için yeni dönem kayıtları da 9 Ekim'e kadar devam edecek.