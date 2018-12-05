KOMEK ve ASEM üyelerinden örnek davranış

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) kursiyerleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Konya merkez ile Kadınhanı, Ilgın, Yunak ve Kars'ta belirledikleri ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, bot ve kışlık çorap gönderdi.

KOMEK ile ASEM kursiyerleri, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. KOMEK Bosna Hersek ve Sancak Kurs Merkezleri ile Mümine Hatun ve Selçuklu ASEM üyeleri kış aylarının gelmesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık giyecek kampanyası düzenledi. KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği'nin desteği ile Konya merkez, Kadınhanı, Ilgın, Yunak ve Kars'ta belirledikleri ihtiyaç sahibi bin 245 takım mont, bot ve kışlık çorap temin eden kursiyerler, bunları çocuklara göndererek mutluluklarına ortak oldu. KOMEK ve ASEM'in öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projeleri diğer kurs merkezlerinde de devam edecek.