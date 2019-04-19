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KOMEK ve ASEM'den Berat Kandili Özel Programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) ile KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından Berat Kandili Özel Programı düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Rahman'ın Kapısında” isimli programda Peygamber Efendimiz ile ilgili slayt gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler yer alırken Karatay ASEM Kreş Öğrencileri İlahi Grubu'nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahiler büyük ilgi gördü. İlahiyatçı Yazar Emine Kaya'nın “Rahman'ın Kapısında Kulluk Beratı” isimli sohbetinde Peygamber Efendimizin hayatından kıssalar anlattığı program dua ve Sakal-ı Şerif ziyareti ile tamamlandı. Programın sonunda katılımcılara gül, kandil simidi ve ballı süt ikram edildi.

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