KOMEK'in engellilere yönelik kursları ilgi görüyor

İşitme engelliler ve görme engelliler için açılan “El Sanatları” kursları da ilgi görüyor.

KOMEK'te engelliler için açılan kurslar ilgi görüyor. Sürekli kendisini yenileyen ve günün şartlarına yönelik eğitimleri hayata geçiren KOMEK, bahar döneminde engellilere yönelik açtığı birbirinden önemli kurslarla kendisini geliştirmek ve sosyal hayata katılmak isteyen engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor. Bu çerçevede işitme engellilerin günlük hayatlarında ve özel hayatlarında iletişimini gözlemleme ve kurallar dahilinde etkili iletişim kurabilmeleri adına ilk kez açılan “Sosyal Yaşamda İletişim” kursu da ilgi görüyor. Aile Danışmanının anlatımı ve işaret dili çevirisi ile destek verilen eğitimde işitme engelli kursiyerler eğitimler sonunda özgüven kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

İşitme ve görme engelliler için 'el sanatları' kursu

Yine işitme engelliler ve görme engelliler için açılan “El Sanatları” kursu da KOMEK'in ilgi gören kursları arasında yer alıyor. İşitme engelliler için açılan el sanatları kursunda örgü ve basit dikiş branşları ile eğitim verilirken; görme engelliler açılan kursta ise örgü, özel gün ve nikah şekeri hazırlama branşlarında eğitim veriliyor. Kurslara katılan engelli vatandaşlar, kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirterek, KOMEK sayesinde eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.