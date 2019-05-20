KOMEK'te yeni dönem kayıtları 22 Mayıs'ta başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nda yetişkin eğitimlerinin verileceği kurs merkezlerinde kayıtlar 22 Mayıs'ta başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz kurs imkanı sunduğu KOMEK'in; Alaaddin, Araplar, Ali Gav, Alakova, Beyhekim, Karakulak, Kılıçarslan, Sancak, Dağdere ve Ecdat Bahçesi Kurs Merkezlerinde yapılacak yetişkin eğitimleri için 22 Mayıs'ta başlayacak başvurular 2 Haziran'a kadar www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Yaz aylarında Genç KOMEK Yaz Okulu olduğu için sınırlı sayıda kurs merkezinde gerçekleştirilecek yetişkin eğitimleri, Ramazan Bayramının sonrasında 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Ayrıca; Konya merkez ve ilçelerde 7-16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları da 10-21 Haziran tarihleri arasında alınacak.