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KOMEK'ten Çölyak Hastalarına Glutensiz Mutfak Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar sevdikleri tüm yiyecekleri yapabilmeleri için eğitimler veriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek mutfak eğitimlerine Çölyak alerjisi bulunan 30 hasta ve hasta yakını katılıyor. Marketlerde ve dış dünyada glutensiz ürünler bulamayan ve bu manada hayatları oldukça zorlaşan Çölyak hastaları, bu derslere katılarak glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya sevdikleri yiyecekleri kendileri hazırlamayı öğreniyor. Kurs tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgesi verilecek. Çölyak'ın etkisiyle gluten alerjisi olan kişiler buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiç birini yiyemezken, verilen eğitimler sayesinde artık istedikleri yiyeceği tüketebilecekler.

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