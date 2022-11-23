Kömür çuvallarından uyuşturucu çıktı

Konya'da narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda evin müştemilat kısmında yapılan aramada kömür çuvallarının arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Farklı adreslerde de yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, suç unsuru para ve silah ele geçirilirken, 13 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Erler Mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramanın ardından polis ekipleri evin müştemilatında bulunan kömür çuvalları arasında paketler halinde zulalanmış vaziyette toplam 29 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

13 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekipleri tarafından Selçuklu ve Meram ilçelerinde yapılan operasyonlarda bir çok ev, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 2 kilo gram esrar maddesi, 14 bin adet sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve eroin maddesi ile 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suç geliri 313 bin 150 lira ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.