KOMÜT Başkanı Bulut: “15 Temmuz Türk milletinin yazdığı bir destandır”

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, 15 Temmuz'un Türk milletinin yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan KOMÜT Başkanı Adem Bulut, Türk milletinin dört yıl önce şanlı tarihinde yazdığı destanlara bir yenisini daha eklediğini hatırlatarak, “15 Temmuz 2016'da peygamber ocağı ordumuzun içinde yuvalanan üniformalı hainler, içinden çıktığı milletin fertlerine silah doğrulttu, tankları üzerine sürdü, milletin parasıyla alınan uçaklardan yine bu milletin evlatlarının üzerine bombalar atıldı. Damarlarında bağımsızlık arzusu hiçbir zaman eksik olmayan aziz milletimiz, büyük bir fedakarlık göstererek namluların karşısında durdu ve Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, sokaklara çıktı ve dev tanklara, ölümcül silahlara gövdesiyle direndi. Bu şanlı direniş, bize tarihimizin ve milletimizin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatmış ve bu milletin mayasında bağımsızlık ve milletin seçtikleri eliyle ortaya koyduğu iradeye sahip çıkma ruhunun ne kadar canlı olduğunu göstermiştir. 4 yıl oldu, hiç unutmadık ve gerek içerdeki hainlere gerekse dışarıdan ülkemize göz diken düşmanlara büyük bir mesaj veren 15 Temmuz destanını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle kanlı başlayan ancak destanla sonuçlanan o gecede hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de minnet duygularımızı iletiyoruz” dedi.