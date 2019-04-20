KONAHED 1. Ulusal Kongresi başladı

Ulusal Kongresi Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara'nın katılımıyla başladı.

20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongreye yoğun bir katılım oldu. Açılış konuşmasını yapan KONAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadrettin Özerdem, aile hekimliği sistemi ve sorunlarından bahsetti. Daha sonra kürsüye çıkan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara aile hekimliği sistemi ve sağlıkta şiddet konularına değindi. Doç. Dr. Fatih Kara, sağlıkta şiddet konusuyla ilgili bir eylem planı hazırlıkları olduğunu ve bu eylem planında son noktaya gelindiğini kaydetti.

Konuşmalardan sonra kongreye katılımlarından dolayı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ve AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen'e, KONAHED Başkanı Dr. Sadrettin Özerdem teşekkür plaketi verdi. Üç gün devam edecek olan kongre boyunca birçok akademisyenin sunumları ile aile hekimlerinin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sağlanacağı belirtildi. Programa, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, çeşitli aile hekimliği il dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.