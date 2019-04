KONAHED'den İzmir'de aile hekiminin darp edilmesine tepki

Konya'da Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (KONAHED) üyeleri, İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile hekiminin darp edilmesi olayına tepki gösterdi.

KONAHED, 29 Mart 2019 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile hekiminin darp edilmesini Konya İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenledikleri basın toplantıyla tepki gösterdi. KONAHED Yönetim Kurulu Başkanı ve Aile Hekimi Mehmet Sadrettin Özerdem, sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen bu saldırı ile yıkıldıklarını belirtti.

Bu saldırının ilk olmadığını ve bu şartlar altında son da olmayacağını söyleyen Özerdem, “Çünkü defalarca söylenmesine rağmen maalesef çözüm için hiçbir adım atılmıyor. Biz hekimler, hastamızı muayene ederken eğitimini aldığımız modern tıbbın gereği doğrultusunda karar veririz. Ayrıca uymak zorunda olduğumuz kanunlar ve yönetmelikler de vardır. Sadece tıp etiğine ve kanunlara uygun davranmak istediğimiz için şiddete uğruyoruz. İzmir'deki olayda hekim arkadaşımız o anda orada olmayan bir kişiye ilaç yazmadığı için darp edildi. Oysa bunu böyle yapmamızı bize kanunlar emrediyor” şeklinde konuştu.

“Ülke sağlığını birkaç kendini bilmeze feda ettirmeyin”

Böyle bir açıklama yapmalarının sebebinin bu işin hala diyalog ile çözülebileceğine olan inançları olduğunu kaydeden Özerdem, “Kendileri de birer sağlık çalışanı olan idarecilerimizin sesimizi duyurmalarını ve bu konuda ivedi olarak gerekli düzenlenmeleri yapmalarını istiyoruz. Hekim ile hastası arasında sürtüşmeye neden olan noktalara açıklık getirilmeli ve uygulamaların hekim inisiyatifi olmadığı, kanunun gereği olduğu halkımıza açıklanmalıdır. Sağlık uygulamasında doğru olan şeyin hastanın her istediğini yapmak değil, tıbbın gereğini yapmak olduğu bilinmelidir. Sağlık ile şiddetin aynı yerde olmayacağı, tüm amacı eğitimin aldığı şekilde hastasına faydalı olmak olan hekimin doğru karar verip hata yapmadan çalışabilmesi için kedini güvende hissetmesi sadece şiddet değil, hiçbir baskı altında olmaması gerekmektedir. Bunun için tüm iyileştirme ve düzenlemelerden sonra mutlaka caydırıcı önlemler de alınmalı, sağlık çalışanlarının kendini güvende hissedeceği hukuki düzenlemeler de bir an önce yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarını darp etmenin prestij gibi algılandığı, her gün yeni bir sağlıkta şiddet haberinin duyulduğu bir ortamda iyi bir sağlık hizmeti beklenemez. Bu sebeple buradan bir kez daha idarecilerimize sesleniyoruz; ülke sağlığını birkaç kendini bilmeze feda ettirmeyin. Halkımızın çoğunluğunun memnuniyetini en üst düzeyde bildirdiği ve çok iyi bir diyaloğumuz olan hastalarımızı da mağdur etmeyin” ifadelerini kullandı.