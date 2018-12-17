KONAHED'den Vali Toprak ve Genel Müdür Kara'ya ziyaret

Dr. Fatih Fatih Kara'yı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi, yaşanan güncel sorunlarla ilgili bilgiler verdi.

KONAHED yöneticileri, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde muvaffakiyetler diledi. Dernek yöneticileri, aile hekimliğinde özellikle il düzeyinde çözülebilecek sorunlardan olan kurumların gereksiz rapor istemleri konusunu da Vali Toprak'a anlatma fırsatı bulurken, derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği yöneticileri, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara'yı da ziyaret etti. Ziyarette, Kara'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan KONAHED yöneticileri, aile hekimliğinin güncel sorunları ile ilgili konuşma fırsatı da buldu ve sahanın sorunlarını kısaca anlattı. Genel Müdür Kara da daha güzel sağlık sistemi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.