KONESOB ‘14001-Çevre Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandı

Türkiye'de ilklere imza atarak öncü Birlik haline gelen Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, 14001-Çevre Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

TSE tarafından, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen ‘TSE Sektör Buluşmaları ve Toplu Belge Töreninde, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de yeni bir belgesine daha kavuştu. 9001- Kalite Yönetim Sistemi, 10002- Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgelerinin ardından kalite hizmet ve standardını yükselterek daha önce olduğu gibi yine Türkiye'de bir ilkin altına imza atarak 14001- Çevre Yönetim Sistemi TSE Belgesini aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, OSBÜK ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım, KONESOB'a bağlı Oda Başkanları ve bölge sanayicilerinin de katıldığı törende, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, 14001- Çevre Yönetim Sistemi Belgesini TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan teslim aldı.

Başkan Karabacak, “Birlik olarak yine bir ilke imza attık ve 14001- Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Türkiye genelindeki 81 Birliğe örnek olduk. Esnaf ve Sanatkarımızın adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belgenin Birliğimize, Esnaf Teşkilatımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.