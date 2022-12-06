KONESOB Başkanı Karabacak: “Esnaf ve sanatkarlarımız şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KONESOB) Muharrem Karabacak, 07-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin Konya için önemine dikkat çekerek, esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını günler öncesinden tamamladığını ve şehrini en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 07-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konyalı esnaf ve sanatkarın hazır olduğunu söyledi. Başkan Karabacak, “Esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte Konya'mızın tanıtımına verdiğimiz önem ve değer her geçen yıl artmaktadır. Bu yılda da yerli ve yabancı binlerce misafirlerimizi Şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Bugüne kadar düzenlenen tüm organizasyonlarda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren Konyalı Esnaf ve Sanatkarlarımız, Vuslat Yıl dönümü törenleri çerçevesinde de şehrimizin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacaktır. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Konyalı Esnaf ve Sanatkarlarımız, ‘Gel' Çağrısına kulak vererek şehrimize gelecek olan tüm misafirlerimizi, güler yüzle ve hoşgörüyle karşılayacaktır. Hazreti Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu'nun başşehri olan Konya'mızın misafirperverliğini tüm dünyaya en iyi şekilde gösterecek ve en güzel şekilde temsil edecek” dedi.