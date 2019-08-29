KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı zaferimiz kutlu olsun"

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Aziz milletimizin şanlı zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Mesajında, "Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97'ncı yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadelerini kullanan Başkan Karabacak, şunları söyledi: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu kahraman milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmakta, ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, ülkemizin gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel mirası ile bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen asli görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyor; ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, saygılar sunuyorum."