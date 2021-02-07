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KONESOB'ta Ulusal Meslek Standartları Çalıştayı yapıldı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin Avrupa Birliği VOC-Test Merkezi projesi kapsamında Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerin Revize Edilmesi Çalıştayı KONESOB Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB)'nin Avrupa Birliği VOC-Test Merkezi projesi kapsamında Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerin Revize Edilmesi Çalıştayı KONESOB Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.


Bugüne kadar gerçekleştirdiği proje ve eğitimlerle ilklere imza atmaya devam eden KONESOB, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili belgelendirme merkezi kurdu.


Avrupa Birliği tarafından desteklenen VOC-Test Merkezi projesi kapsamında, Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerin Revize Edilmesi Çalıştayı gerçekleştirildi. Üç gün süren çalıştayda, köprülü vinç operatörü ve tehlikeli madde taşımacılığı mesleklerinde (Seviye-3) sektör temsilcileri ile ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin revize edilmesi konuları görüşüldü.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya için önemli bir ihtiyaç olan belgelendirme merkezinin Birlik bünyesinde hayata geçmiş olmasından memnuniyet duyduklarını, KONESOB VOC-Test Eğitim Merkezi'nin tüm Türkiye'ye hizmet vermeye başladığını belirterek, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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