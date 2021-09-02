KONESOB'tan Akşehir'deki meslek odalarına eğitim semineri

Toplantıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, KONESOB'a bağlı Akşehir'deki Meslek Odalarının başkanları, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve oda genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda mesleki yeterlilik projesi hakkında bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Avrupa Birliği tarafından desteklenen KONESOB VOC - Test merkezi projesi kapsamında birliğimiz bünyesinde ulaştırma sektöründe beş meslek dalında olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili bir belgelendirme merkezi kurduk. KONESOB olarak esnaflarımızın, firmalarımızın ve çalışanlarının mesleki yeterlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve merkezimizden alacakları yeterlilik belgeleriyle işlerini devam ettirmelerine büyük önem veriyoruz. Konya merkezdeki oda başkanlarımız, genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın yanı sıra ilçelerimizdeki odalarımıza da Ahilik VOC-TEST merkezi projesi hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca yakında TÜRKAK ve MYK denetimleri sonrasında belgelendirme yetkisi alacak olan Ahilik Belgelendirme Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını giderecek ve ilgili mesleklerde MYK belgesi vermeye başlayacağız” dedi.

“Gençliği olmayanın geleceği olmaz”

KONESOB olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Karabacak, “Bu bağlamda Mevlana Kalkınma Ajansıyla, ‘Esnaf Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi Ön Fizibilite Projesi'ni başlattık. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olan ve KONESOB'miz öncülüğünde, KOP ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle ortaklaşa düzenlenen Mesleki Gelişim Projesi Kahve Uzmanlığı (BARİSTA) Eğitimlerini başarıyla yürütüyoruz. Gençliği olmayanın geleceği olmaz düsturuyla hareket ediyoruz ve gençlerimizin eğitimi konusunda da çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da konuşmasında esnaf - belediye arasındaki birlik beraberliğin önemine işaret etti ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'a çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.