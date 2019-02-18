KONESOB'tan Vali Toprak'a Ahi Sancağı

Toprak'a KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak tarafından Ahi Sancağı hediye edildi.

Vali Orhan Toprak'ı Esnaf Sarayı önünde KONESOB Başkanı Karabacak ve oda başkanları karşıladı. Ziyarette Toprak'a esnaf teşkilatı ve meslek odaları hakkında bilgiler verildi. Başkan Muharrem Karabacak, Vali Toprak'a günün anısına Ahi Sancağı takdim etti. Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Cüneyit Orhan Toprak, Başkan Karabacak'a ve oda başkanlarına teşekkür etti. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.