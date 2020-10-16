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Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Ereğli Karaman Karayolu Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman yolu istikametinden Ereğli merkezine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 42 AEG 729 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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