Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (61) idaresindeki 42 AKL 37 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, şarampole inerek durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa B., olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.