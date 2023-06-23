Kontrolden çıkan otomobil buğday tarlasına devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin buğday tarlasına takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Karapınar yönüne seyir halinde olan K.D. idaresindeki 42 V 0577 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak buğday tarlasına giren otomobil takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada araçta bulunan aynı aileden sürücü K.D. ile E.D., R.D. ve E.E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.