Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Doğan (21) yönetimindeki 42 ACC 713 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıktıktan sonra devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Doğan, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.