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Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücünün idaresindeki 68 DP 299 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tahliye kanalına düştü. Otomobilin kanala düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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