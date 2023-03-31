Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Konya Adana karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir U. idaresindeki 42 AIN 860 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Bekir U. ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin A. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.