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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 42 Y 3369 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Y.B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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