Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1ölü, 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Aksaray Adana karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan Ahmet Çukurlu (41) idaresindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, Ereğli ilçesine bağlı Zengen mevkiinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil ters döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan sürücünün annesi Leyla Çukurlu'nun (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Çukurlu ile araçtaki oğlu Uğur Çukurlu (24) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Leyla Çukurlunun cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.