Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin H. yönetimindeki 42 AE 132 plakalı otomobil, Bayavşar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bölünmüş yol çalışmalarının yürütüldüğü toprak şeride devrildi. Takla atarak ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.