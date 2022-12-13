Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarken, hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yiğit idaresindeki 42 CVY 24 plakalı Opel marka otomobil yağmur yağışı ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Erdem Yıldız araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kaza kırım, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.