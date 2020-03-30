İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ekin tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ekin tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 42 FP 406 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya istikametine seyir halindeyken Çukurağıl Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ekin tarlasına girdikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.