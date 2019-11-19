Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarından Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda maddesi taşıdığı öğrenilen Halil İbrahim K. idaresindeki 42 YC 895 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kabinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü Halil İbriham K., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.