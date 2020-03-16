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Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın karla kaplı şarampole çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın karla kaplı şarampole çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Aksaray istikametine yapılan yeni yol için malzeme götüren M.G.Ü. idaresindeki tır, taş ocağına gittiği sırada, Kozanlı Mahallesi yakınlarında yolun karlı olması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole çıktı. Kaza sonrasında tır şoförü M.G.Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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