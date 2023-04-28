Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan traktörün derilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AIS 523 plakalı traktör yerleşim merkezinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu traktörün kabininde sıkıştığı tespit edilen Kadriye (45), kızı Şehriban (22) ve oğlu Melih Bolat (12) itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, 22 yaşındaki Şehriban Bolat'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan anne ve oğlunu ise Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada can veren Şehriban Bolat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.