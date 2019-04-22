Konuk: “Bizim çocuklarımız, egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdır”

Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Konuk, “Kendi mesuliyetinin farkında olan ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki Türk çiftçisi kazanılan istiklalin ve kurulan Cumhuriyetin kıymetini asla unutmadan, üreterek ve vatan topraklarını sahiplenerek egemenliği taçlandırma ve çocuklarımızın istikbalini garanti altına alma gayretindedir. Çünkü biz şunu biliyoruz; egemenliğin teminatlarından biri de üreterek vatan topraklarına sahip çıkmaktan geçiyor. Tam anlamıyla egemenliği gerçekleştirmenin yolu ekonomik anlamda da bağımsız olmaktan geçiyor. Ulusal Egemenlik Bayramını istikbalimizin garantisi çocuklarımıza emanet eden bir milletin fertleri olarak, bu günümüzü çocuklarımızdan emanet aldığımızın bilincindeyiz. Ve istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte de tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan'da aynı coşku, mutluluk ve heyecanları yaşayabilmeleri için siyasi egemenliğin ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tam bağımsızlık, devletimizin ve milletimizin karakteri, millet egemenliği ise yönetim sistemimizin, devlet idaresinin vazgeçilmezidir” dedi.

“Tarihi miras ve ruhtan dersler çıkararak bugünün muhasebesini yaparız”

Başkan Konuk mesajının devamında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘TBMM'nin bütün programlarının umdesi şu iki esastır: İstiklal-i tam, bila kayd-ü şart hakimiyet-i milliye' sözleriyle temel vasfını vurguladığı millet egemenliğinin tecelligahı Meclisimizin, hayır duaları ile ilk toplantısını yapmasının 99'uncu yıldönümünü, bu özel gün kendilerine armağan edilmiş çocuklarımızla birlikte ve onların coşkusuyla, onlar kadar coşkulu kutluyoruz. Atatürk'ün de vurguladığı gibi tam bağımsızlık, devletimizin ve milletimizin karakteri, millet egemenliği ise yönetim sistemimizin, devlet idaresinin vazgeçilmezidir. Bu anlamda da 23 Nisan'lar, milletimiz açısından Büyük Millet Meclisimizin ilk toplanma gününün yad edildiği yıl dönümlerinden ibaret değildir. Biz millet olarak 23 Nisan'lar da tarihimizden devraldığımız ve hassasiyetle koruduğumuz bir tarihi mirası ve ruhu tekraren yaşar, o tarihi miras ve ruhtan dersler çıkararak bugünün muhasebesini yapar, geleceğe yürüyüşümüzü tam bağımsızlık fikrinden sapmadan ve millet egemenliğinden güç alarak sürdürürüz. Bizim milletimiz için 23 Nisan tarihinin anlamı, egemenlik ve onun için verilen mücadelenin mana ve önemi ile o temelde yükselen gelecek hayalinin bugünün ruh iklimiyle kucaklaşmasıdır. Bugün yıldönümünü kutladığımız tarihi olayın üstlendiği misyonun ihtiva ettiği değerler manzumesini, ona yükleyen millet asliyetinin ta kendisidir” ifadelerine yer verdi.

“Dünyanın en masum duyguları çocuklarınkilerdir”

Konuk, milletin aklı ve geniş ufkunun, egemenlik coşkusuyla çocukların sevincini, coşkusunu ve masumiyetini birleştirdiğini belirterek, “Aklı, meclisimizin temsil ettiği millet iradesiyle yürütülen İstiklal mücadelesi şehitlerimizin evlatlarını unutmamış ve onları sevindirmek ve onlara sahip çıkmak için 23 Nisanları o çocuklara ithafen kutlamaya başlamış ve nihayet milletimizin geniş ufku tarih ile gelecek, geçmiş ve bugün ile istikbal arasında sağlam bir köprü kurmak için egemenliği çocuk masumiyeti ile buluşturmuştur. Dünyanın en masum duyguları çocuklarınkilerdir. Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması aynı din, ırk veya mezhepten, meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar uzatılan elin tutulmasına. Bu duygu ve davranış bütünlüğü hem ülkemiz içindeki huzur, kardeşlik ve birlik ikliminin devamının ve pekiştirilmesinin, hem de dünyaya huzur ve barış havasının yayılmasının anahtarıdır. Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisanlarda. Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ile yayılmasını arzulamıştır. Bizim çocuklarımızın tüm dünyadaki kardeşlerinden bir farkı vardır. Onlar kendi geleceklerini de teminat altına alan egemenlik ruhunun asli mirasçılarıdırlar. Onlar adlarına bayram armağan eden bir milletin evlatlarıdır. Ve onlar, adlarına armağan edilen bayramı paylaşmayı bilen, ev sahipliği yaparak tüm dünya çocuklarına çocuk masumiyeti ile barış ve kardeşlik havasını teneffüs ettirebilen ve geleceği bu temelde inşa edebilecek öncü nesillerdir. Onların bu farkı ve farklılığı gelecekte ne kadar ve nasıl yaşayıp kendilerinden sonraki nesillere ne şekilde devredecekleri ise bugün bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımızla şekillenecektir. Yani gelecek nesillerin mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine teslim edeceğimizi belirleyecektir” diye konuştu.

“Türk çiftçisi, egemenliği taçlandırma ve çocuklarımızın istikbalini garanti altına alma gayretindedir”

Başkan Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını şu cümlelerle tamamladı: “Kendi mesuliyetinin farkında olan ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki Türk çiftçisi kazanılan istiklalin ve kurulan Cumhuriyetin kıymetini asla unutmadan, üreterek ve vatan topraklarını sahiplenerek egemenliği taçlandırma ve çocuklarımızın istikbalini garanti altına alma gayretindedir. Çünkü biz şunu biliyoruz; egemenliğin teminatlarından biri de üreterek vatan topraklarına sahip çıkmaktan geçiyor. Tam anlamıyla egemenliği gerçekleştirmenin yolu ekonomik anlamda da bağımsız olmaktan geçiyor. Ulusal Egemenlik Bayramını istikbalimizin garantisi çocuklarımıza emanet eden bir milletin fertleri olarak, bu günümüzü çocuklarımızdan emanet aldığımızın bilincindeyiz. Ve istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte de tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan'da aynı coşku, mutluluk ve heyecanları yaşayabilmeleri için siyasi egemenliğin ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan 99 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Millet Meclisimizim açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum bu vesileyle çocuklarımızın yaşadığı sevinç, mutluluk ve heyecanı paylaşıyor ve ilelebet sürmesini diliyorum.”