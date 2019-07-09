Konuk: “Her zorluğu aşarız, üreticiye destek için koşarız”

Konya Şeker, çapa ücreti su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye 39 milyon 395 bin 772 lira nakit avansla destek verdi

Üreticinin tarladaki işlerinin en yoğun olduğu ve üretim için yaptığı harcamaların arttığı bugünlerde Konya Şeker üreticiyi her sene olduğu gibi yine desteksiz bırakmadı. 3 hafta önce 29 milyon 774 bin lira tutarında motorin avansı dağıtan Konya Şeker, şimdi de çapa ücreti, su parası ve hububat hasadı nedeniyle masraf kalemleri artan üreticiye 39 milyon 395 bin 772 lira nakit avansla destek verdi. Üreticinin tarladaki işlerinin en yoğun olduğu ve üretim için yaptığı harcamaların arttığı bugünlerde Konya Şeker'in yatıracağı nakit avans, 10 Temmuz Çarşamba günü itibariyle çiftçilerin banka hesabında olacak. Konya Şeker'in Çarşamba günü üreticilerin hesabına yatıracağı nakit avans bir yandan üreticinin tarımsal üretim için yapacağı harcamalar da elini rahatlatırken öte yandan da piyasaya çıkacak nakit para Konya'nın dört bir yanında çarşının, pazarın da hareketlenmesine vesile olacak. Konya Şeker, 2019 - 2020 kampanya döneminde şu ana kadar toplamda ayni ve nakdi çiftçiye 199 milyon 887 bin 772 lira avans dağıttı.

“Konya Şeker ismi her zorluğu aşar, üreticiyi desteksiz bırakmaz”

Ekonomi cephesinde, iş dünyasında en çok konuşulan hususun nakit sıkışıklığı olduğunu hatırlatan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkan Recep Konuk, “Ekonomi cephesinde şartlar ne olursa olsun Konya Şeker ismi her zorluğu aşar, üreticiyi desteksiz bırakmaz. Bizim işimiz, bu kurumun işi yükü omuzlamak, varsa çiftçinin önüne konulan engel o engelleri yıkmak. Bizim kurumumuzla üretici arasında adı konulmamış bir iş bölümü var. Biz ekonomi cephesinde nöbet tutacağız, mücadele edeceğiz, üreticinin bir yandan ürününü değerlendireceğiz, çiftçi ile rekabet edenle bilek güreştireceğiz, bir yandan da ekonomide hava bozulsa bile set olacağız, savrulan tozun, toprağın ekonominin ters rüzgarlarının üreticimizi etkilemesini önleyeceğiz. Üreticimiz de kendi işiyle yani bu memleketin topraklarından bu millet için daha çok ve daha kaliteli üretmeye yani en iyi bildiği işi kafası rahat huzur içinde yapmaya devam edecek ve ülkemizi gıdada sadece namerde değil merde bile muhtaç bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde verdiğimiz motorin avansı da Çarşamba günü üreticimizin hesabına yatıracağımız 39 milyon 395 bin 772 lira tutarındaki nakit avans da Konya Şeker'in bu yaklaşımının ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi.

“Konya Şeker'in birinci vazifesi üretimin sürdürülmesini sağlamak”

Avans uygulamasının hem tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması, hem üreticinin tarladaki gayretine yardımcı olunması hem de bir kurumun duruşu açısından üretim, üretici ve kurum açısından yüklendiği farklı farklı ama bir birine sıkı sıkıya bağlı anlamı olduğunu kaydeden Başkan Konuk, Konya Şeker'in, her hal ve şartta üretimin sürdürülmesini sağlamayı birinci vazife olarak gördüğünü söyledi. Konuk, “Üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın iki tane koşulu var. Bir üretici ekerken desteksiz kalmayacak. İki hem üreticinin ürettiği ürün tarlada kalmayacak hem de üretici emeğinin karşılığını alabilecek şekilde ürününü satabilecek. İkinci hususta yani üreticinin ürünün değerlendirilmesi konusunda Konya Şeker, ülkemizde açık ara önde. İlk söylediğim husus yani üretirken üreticinin tarlada yalnız kalamaması, şartlarla tek başına boğuşmaması, hatta onun yerine üreticinin dışında gelişen şartlarla biz boğuşalım üretici sadece işiyle ilgilensin, huzur içinde üretsin diye yaptığımız onlarca işten biri ama üretici açısından en önemlilerinden biri avans desteğidir. Avans desteği tarla açısından önemlidir. Avans tohum olur, gübre olur, ilaç olur Hem ekonomik hem de sosyal hayatın dayanağı olan tarlanın yeşermesini sağlar. Motorin olur, sürülmesini sağlar, tarlayı hareketlendirir. Nakit olur, çapaydı, hasattı masraflı işlerin görülmesini sağlar. Yani avans tarla için üretim demektir. Üretici açısından ise hasada kadar yapılacak masrafların güvencesi, tarlada yalnız olmadığının tescili, gayretine kıymet veren, önem veren kurumların olduğunu hissetmesinin somutlaşmış halidir. Üretici açısından baktığınızda bir kurum üretici üretirken zorlanmasın diye fedakârlık yapmakta, paradan para kazanmak yerine rantı elinin tersiyle itip o parayla üretmek isteyene destek olmaktadır. Avans uygulamasının Konya Şeker açısından manası ise bizim ilkelerimiz ve tarafımız ile alakalıdır. Konya Şeker'in vazgeçilmez geleneği olan avans desteği, bu kurumun kimin tarafında olduğunun, neyin tarafında olduğunun ispatıdır. Bizim tarafımız üreticinin yanıdır. Bizim vazgeçilmezimiz üreticiyi üretirken de satarken de yalnız bırakmamak, üreticinin omzundaki tarım dışı yükleri almak, hiç değilse hafifletmektir. Tarla, üretici ve kurum açısından bu üç mana bir birini tamamlayan ve Konya Şeker'in büyümesini, o büyümenin de üreticinin daha çok üretmesini sağlayan amaç ortaklığının formülüdür. Kurum daha çok üretecek ki, üreticiyi daha çok destekleyebilecek. O destek daha çok üretimi sağlayacak. Daha çok üretim daha çok tesis için bizi zorlayacak ve her yeni tesis daha çok üretimin de önünü açacak. Bu üreticinin de Konya'nın da ülkemizin de kazandığı bir verimli döngüdür” şeklinde konuştu.

“Üretici ile tarlanın bağını kuvvetlendirme gayretindeyiz”

Üreticilerin sadece ailesini geçindirmediğinin altını çizen Konuk, “Döktükleri alın terleriyle, çapaladıkları toprakla, ektikleri fidanla ülkemizin iktisadi bağımsızlığını da tahkim ediyor, koruyorlar. Biz şunu biliyoruz, Türkiye ne kadar çok üretirse başı o kadar dik olacak. Türkiye ne kadar çok üretirse, bayrağı dış pazarlarda daha çok dalgalanacak. Bizim işimiz tarım ve gıda. Biz kendi işimizi eksiksiz yapma gayretindeyiz. Üretici ile tarlanın bağını kuvvetlendirme gayretindeyiz. Üretici ile toprağın bir birinden kopmaması, toprakların tohumsuz kalmaması, ailelerin iş peşinde gurbet yollarına düşmemesi için işimize dört elle değil tüm bedenimiz ve ruhumuzla sarılıyoruz” ifadelerini kullandı.