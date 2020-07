Konuk: “Konya Şeker'den dört dörtlük başarı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Anadolu Birlik Holding biri ilk 50'de, ikisi ilk 200'de, biri de ilk 400'de 4 şirketi ile sıralamaya girdi.

İSO tarafından her yıl düzenli olarak yapılan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. TÜPRAŞ'ın ardından 37 milyar TL'lik cirosuyla Ford Otomotiv 2'nci, 25,8 Milyar TL'lik satışıyla Toyota 3'üncü sırada yer aldı.

Konya Şeker, 2019 yılında satış hasılatını 3 milyar 544 bin 617 bin 111 TL'ye çıkararak, Türkiye'nin 500 sanayi devi arasında 49. sırada yer aldı. İSO 500 sıralamasında yıllardır ilk 50'nin değişmezi olan Konya Şeker'in yanı sıra geçtiğimiz yıl grup bünyesindeki 3 şirket daha İSO 500 sıralamasına ilk defa giren ABH bu sene de İSO 500'de 4 şirketi ile yer aldı. AB Holding çatısı altındaki, Konya Şeker'in yanı sıra, 2019 araştırmasında Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 154., Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 164., Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 371. sıradan İSO 500 sıralamasında yer aldı. Konya mahreçli 9 firma ilk 500'de yer alırken, bunun 4'tanesini AB Holding çatısı altındaki şirketler oluşturdu. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2019 sıralamasında yer alan Konya mahreçli şirketler; 3 milyar 544 milyon 617 bin 111 TL cirosuyla 49. sıradaki Konya Şeker, 1 milyar 528 milyon 529 bin 129 TL cirosuyla 143. sıradaki Eti Alüminyum, 1 milyar 401 milyon 029 bin 800 TL cirosuyla 154. sıradaki PANAGRO, 1 milyar 327 milyon 337 bin 326 TL cirosuyla 164. sıradaki Soma Termik Santral, 845 milyon 475 bin 275 TL cirosuyla 278. sıradaki AYD Otomotiv, 681 milyon 142 bin 678 TL cirosuyla 354. sıradaki Ova Un, 657 milyon 789 bin 975 TL cirosuyla 371. sıradaki Kangal Termik Santral, 508 milyon 194 bin 787 TL cirosuyla 475. sıradaki Safa Tarım ve 494 milyon 402 bin 434 TL cirosuyla 484. sıradaki Enka Süt oldu. Sıralamadaki Konya mahreçli şirketlerin toplam üretimden satışı 10 milyar 988 milyon 518 bin 515 TL'ye ulaşırken, söz konusu cironun Türkiye'nin 500 Sanayi Devinin toplam satış rakamı içindeki payı yüzde 1,08 olarak gerçekleşirken, Konya mahreçli şirketlerin üretimden satış hasılatı içinde ABH'nin sıralamada yer alan iştiraklerinin payı ise yüzde 63 oldu.

“Konya Şeker ilk 50 içerisinde yer alan tek tek çiftçi kooperatifi”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İSO 500 sıralamasında ilk sıralar İstanbul ve Marmara Bölgesi şirketlerinden oluşurken Konya Şeker, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk 50 içerisinde yer alan tek çiftçi kooperatifi kuruluşu olma özelliğini sürdürdü. İSO kayıtlarına göre Konya Şeker'in cirosu 2019 yılında 3 Milyar 544 Milyon 617 Bin 111 TL olarak gerçekleşirken, İSO 500 sıralamasında yer alan AB Holding çatısı altındaki diğer şirketler olan Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 1 Milyar 401 Milyon 29 Bin 800 TL, Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 1 Milyar 327 Milyon 337 Bin 326 TL ve Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 657 Milyon 789 Bin 975 TL tutarında üretimden satış gerçekleştirdiler. ABH'nin İSO 500 sıralamasında yer alan 4 şirketinin gerçekleştirdiği üretimden satış tutarı toplamda 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 TL olurken bu 4 şirketin toplam satış rakamı İSO 500'ün ilk 25'ine girebilecek bir rakama tekabül etti.

“Konya Şeker, Türk çiftçisinin başarısının ispatıdır”

İSO 500 sıralamasında ilk 50'nin değişmezi olan Konya Şeker'in İSO 500'de yer alması sahiplerinin kimliği ve vasfı düşünüldüğünde başlı başına önemli iken grup çatısı altındaki 3 şirketin daha ülkemizin 500 Sanayi Devi arasına ikinci defa ve artık kalıcı olarak girmesinin yatırım ve üretim odaklı bir modelin başarı sertifikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker sermaye yapısı ve yönetim modeli açısından ülkemizin sıra dışı şirketlerinden biridir. Konya Şeker sıra dışıdır çünkü pancar üreticilerinin kurduğu bir kooperatif, önce pancarın sanayisini de yapacak adımı atmış sonrasında da üretici ortaklarından yatırımlar için 1 kuruş para istemeden ürettiği pancardan elde edilen şekeri daha katma değerli hale getirecek fabrikaları inşa etmiş, hayvancılık faaliyetlerini teminat altına almak için devasa Et- Süt Entegre Tesisi kurmuş, diğer tarımsal ürünlerini işleyecek tesisleri de üretime başlatmış, tarımsal sanayi faaliyetlerinin desteklediği işletme verimliliğini arttıracak yatırımları da gerçekleştirecek bir vizyonu sadece sergilememiş hayata da geçirmiştir. Konya Şeker ülkemizin sıra dışı şirketidir çünkü ülkemizin girişimci çiftçileri bu çatı altında bir araya gelmiştir ve birlik olduklarında, kendi kendilerini idare ettiklerinde ezberleri altüst edecek işlere imza atabileceklerini yaptıkları işlerle, yatırımlarla, bir marka ile raflara girerek ispat etmişlerdir. Konya Şeker sıra dışı bir şirkettir çünkü Türkiye'nin sanayi devleri arasında bir kooperatif şirketinin isminin tesadüfen yer almadığını yıllarca ilk 50'de istikrarlı bir şekilde yer alarak ispatlamıştır. Konya Şeker sıra dışı bir şirkettir çünkü 500 Sanayi Devi arasında bir şirket ile yer alırken üreterek büyüme yaklaşımının sonucu şirket sayısını 4'e çıkarmayı başarmış ender bir gruptur. Daha önce ifade etmiştik, İSO 500'de Konya Şeker'e kardeş şirketler de gelecek, Anadolu Birlik Holding bu sıralamada sıra sıra şirketleriyle yer alacak diye, bu sene sıralamadaki her 125 şirketten biri Anadolu Birlik Holding şirketi, inşallah önümüzdeki yıllarda her 100 sanayi devinden biri grubumuz iştiraklerinden olacak. Bu bizim temennimiz değil planlamamızdır. 4 şirketimizin üretimden satış rakamı 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 TL'yi buldu ve İSO 500 toplam üretimden satışlarının %0,68'ini ABH çatısı altındaki bu 4 şirketimiz gerçekleştirdi. İSO sıralamasında yer almayan diğer şirketlerimizin üretimden satışları da dahil edildiğinde grubumuzun yani pancar çiftçisinin iştiraklerinin konsolide cirosu 10 Milyar 889 Milyon TL'ye ulaşırken Türkiye'nin 500 Sanayi Devinin yaptığı 1 trilyon 21 Milyar 869 Milyonluk toplam satış içinde her 100 liralık üretimden satışın 1 Lira 7 kuruşluk kısmı Konya Şeker ve iştirakleri tarafından yani pancar çiftçisi tarafından yapıldı. Bu rakam bile tek başına Türk çiftçisinin doğru organizasyon oluşturulursa ekonomide etkinliğinin nasıl arttırılabileceğinin, çiftçinin milli gelirden daha çok nasıl pay alabileceğinin cevabıdır. Biz şunu biliyoruz, büyüme modeliniz üretimi büyütmek üzerine kurulduysa elbet bunun sonucu alınır. Bizim de modelimiz daha çok üreterek daha çok ürettirmek üzerine kurulu. Bizim sanayi tesislerimiz daha çok üretecek ki üreticimiz daha çok üretecek. Üreticimiz daha çok ürettikçe biz daha çok yatırım yapacağız ve bu karşılıklı daha çok üretme arzusu büyümenin de bitmez tükenmez enerjisi ve motivasyon kaynağı olacak. Bizim yıllardır yaptığımız budur. 1999'da biz yönetimi devraldığımızda Konya Şeker çiftçisine sadece pancar ektirebilen ve tek üretim kalemi pancar şekerinden ibaret olan bir şirketti. Bugün ise çiftçimizden aldığımız bitkisel ürün ile hayvansal ürünlerden oluşan girdi sayısı 32'yi buldu. Dün ürettiği şekeri bile toptan satabilen bu şirketin bugün 1000'in üzerinde ürünü market raflarında tüketici ile buluşuyor. Dün tarladaki üretimi dışında ekonomik zincirin hiçbir halkasında yer almayan pancar üreticisi bugün tarladan rafa uzanan ekonomik zincirin tüm halkalarında yerini almış durumda” diye konuştu.

“Ülke ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir”

Konya Şeker'in; çeşitli kuruluşların yaptığı araştırmalarda, anketlerde, istatistik ve sıralamalarda ön plana çıkmak gibi bir derdinin ve kaygısının olmadığını ifade eden Başkan Konuk, “Bizim tek derdimiz var o da her yıl bir önceki yıla göre daha çok yatırım yapmak, daha çok üretim gerçekleştirmek ve yaptığımız yatırımlarla üretici ortaklarımızın daha çok üretmesi için zemin hazırlamaktır. Biz tablonun sıralamasıyla değil üretim göstergeleriyle ilgiliyiz” dedi.

Başkan Konuk, “gıda şirketlerimizin yanı sıra modern zamanların en önemli 3 sektöründen birisi olarak ifade edilen enerjide de iki santralimizin de ülkemizin devleri arasında yer almasını hem kurumsal bütünlüğümüz, yatırım çeşitliliğimiz hem de hızlı büyüyen Türkiye açısından önemli buluyoruz. Bir şirket yatırım çeşitliliği, sektörel faaliyet zenginliği uzun vadede son derece önemlidir. Sektörel faaliyet çeşitliliği dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirketlerin geleceği açısından sigorta işlevi görür. Ülkemiz ekonomisi için ise enerji yatırımlarının önemi tartışmasızdır. Bir ülkenin ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir” ifadelerini kullandı.

“Konya çiftçisinin şirketi konsolide ciroda sıralamada ilk 10'u zorluyor”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in İSO verilerinde oluşan rakamlarına 45 tesisin tamamının dahil olmadığını da hatırlattığı açıklamasında şunları söyledi: “Bütün şirketlerimizi dahil edip tek çatı altında araştırmaya katıldığımızda grubumuzun cirosu 11 Milyara yaklaşıyor, sıralamadaki yerimiz de ilk 10'u zorluyor. Ancak bizim için önemli olan ne kadar sattığımız değil, çiftçiye ne kadar ödediğimiz ve o rakam da 2019'da 2 Milyar 547 Milyon 216 Bin 503 TL'dir ve bu rakam sanırım TMO'dan sonra Türkiye'deki bir şirket tarafından üreticiye yapılan en büyük tarımsal girdi ödemesidir. Yani Konya çiftçisi tarımsal ürün satış hasılatında Türkiye'nin 500 Sanayi Devinden 425'inin ekonomik büyüklük olarak önündedir. Biz meseleye ve bu tabloya sadece Konya Şeker olarak bakmıyoruz. Biz bu tabloya geniş bir perspektiften, Anadolu'nun kalbinden bölgedeki değişim fırsatları açısından bakıyoruz. Büyükler arasına girmek, büyükler arasında kalmak, büyükler arasında büyümek son derece zordur. Hele hele Anadolu'dan çıkıp da büyükler arasına girmek ve büyükler arasında büyümek daha da zordur. Bu bayrak yarışında, Anadolu'yu büyütme yarışında kader ortaklığı yaptığımız her şirkete ve her kuruluşa teşekkür ediyorum.”