Konuk: “Pancar tarlada büyüdükçe bitkisel üretimi de hayvancılığı da büyütür”

Konya'da şeker pancarında 2019-20 kampanya dönemi için üretilecek ürünün ekimine başlandı. Konya Şeker'in hinterlandında bu sene 500 bin dekar alanda 16 bin üretici tarafından şeker pancarı ekilmesi bekleniyor.

Pancar ekiminin başlaması ile ilgili bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, şeker pancarının Konya Ovasında tarım sektörünün lokomotifi olduğunu söyledi. Başkan Konuk, şeker pancarının bölgedeki diğer bitkisel üretim ve hayvancılık açısından taşıdığı önemi de dikkate alarak hem üretim sürecinde yüksek miktarda avans vererek hem de ülke ortalamasının üstünde ürün fiyatı belirleyerek, en iyi fiyat uygulamasıyla göreve başladığı 1999'dan beri desteklediklerini, 20 yıllık bu yaklaşımın önümüzdeki yıl ve yıllarda da aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. Bir önceki yıl üreticiye toplamda 619 milyon TL ayni ve nakdi avans ödemesi yaptıklarını hatırlatan Başkan Konuk, “Üretici ürettiği ürünü her yıl Ağustos-Aralık arasında alıcısını bulursa elinden çıkarır. Konya için alıcısı garanti olan pancar başta olmak üzere bizim alımını yaptığımız ayçiçeği, patates, arpa, buğday, mısır, kanola, fasulye gibi ürünlerdir. Üretici hasadı yapıp ürünü satıp ürünün parasını aldıktan sonra bir sonraki hasada kadar üreticinin cebine sadece varsa birkaç baş hayvandan kazandığı süt ve besi parası girer. Yeniden üretmek için ise cebinden hep para çıkar. Ekim için tarla sürülecek mazot parası öder. Tohum ekilecek tohum parası öder, yağmur az yağsa su parası öder. Çapa için mecbur yevmiye öder. Ürün hastalanmasın diye ilaç masrafı yapar. Yani çiftçide giderler peşin kazanç hasat sonrasınadır. Elinde olan için mesele yok ancak biz elinde olmayanı düşünen bir kurumuz ve Türkiye'de en yüksek miktarda pancar avansı vererek hem pancar üretimini garanti altına alıyoruz hem de Konya'nın bereketli topraklarında diğer ürünlerin yeşermesi için üreticinin finansman yüküne omuz veriyoruz. Verdiğimiz avansın bir kısmının buğday, ayçiçeği, mısır, fasulye, havuç, kanola gibi tüm ürünlere yani aklınıza ne gelirse hepsinin üretimine faydası olmasından büyük mutluluk duyuyoruz, çünkü o avans sayesinde bu bereketli topraklar yeşeriyor, ürün veriyor ve her üretilen fazla üründe üreticimizin geliri oluyor” dedi.

2018 - 2019 kampanya döneminde, pancara en iyi fiyatı ödemekle kalmadıklarını, finansman yükünü üstlenerek üreticinin cebinden ton başına 16 lira 97 kuruşun çıkmasını da önlediklerini belirten Recep Konuk, “Pancar parası ödemesi ile bir yandan kovayı doldururken, öte yandan üreticinin üretimin finansmanı için ek bir maliyet ödemesinin önüne geçen avans desteği ile de kovadaki deliklerden dolanın akmasını önledik. Bütün şeker fabrikalarının pancar bedeli ödemeleri dikkate alındığında 2018-19 kampanya döneminde ülke genelinde üreticinin ton başına eline geçen para 235 TL. Konya Şeker üreticisinin primler ile birlikte eline geçen ortalama ton başına para, ülke ortalamasından 46,40 TL yukarda tahakkuk ederek 281,70 TL olarak gerçekleşti. Üreticinin finansman yükünü Konya Şeker'in omuzlamasıyla çiftçinin cebinden çıkmayan 16 lira 97 kuruşluk destek de düşünüldüğünde Konya Şeker üreticisinin pancarı 298,67 TL'lik bir değere ulaştı. Üreticinin pancardan kazandığı ve cebinden çıkmayan para hesaplandığında ülke ortalamasına göre ton başına 63.67 TL'lik avantajı oldu” şeklinde konuştu.

Üreticiye finans desteği sağlayarak tarladaki üretimin kesintisiz sürmesini sağlamayı birinci öncelikleri kabul ettiklerini ve tohum tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başladıklarını belirten Genel Başkan Recep Konuk, “Eğer biz kurumun gücü ve kredibilitesini üreticinin hizmetine sunup üretim aşamasında finansman desteği sağlamasaydık, her üretici kişisel kredibilitesi nispetinde ağır faiz yüklerinin altına girmek durumunda kalır, birçok üreticimiz pancar ekebilmek, çapasını yaptırabilmek, hasadını gerçekleştirmek için tefeciler dahil finans kurumlarının uygulayacağı faiz oranlarına katlanmak zorunda kalır, ürün bedelinin önemli bir kısmını daha cebine koyar koymaz borç ve aşırı borç faizini kapatmak için kaybederdi. Biz kurumumuzun kredibilitesi ve gücünü kullanarak finansman maliyetini ürün bedelini alıp götüren bir unsur olmaktan çıkardık” diye konuştu.