Konya 112 Acil Servis Filosu gücünü artırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğüne 8'i acil yardım ambulansı olmak üzere toplamda 10 yeni hizmet aracı gönderildi.

Tam donanımlı ambulansların Ereğli, Seydişehir, Cihanbeyli, Beyşehir, Ilgın ve Emirgazi ilçeleri ile şehir merkezinde hizmet verecekleri açıklandı. Son gelen ambulanslar ile birlikte Konya 112 Acil Sağlık hizmetleri bünyesinde hizmet sunan ambulans sayısı toplamda 130'a yükseldi. Ambulans anahtarları teslim törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkan ve yardımcıları ile birlikte çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Ambulans teslim töreni öncesi açılış konuşması yapan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi ile birlikte tüm sağlık teşkilatında olduğu gibi acil sağlık hizmetleri ekiplerinin iş yükünün de arttığına dikkati çekti. Acil sağlık hizmetleri filosuna katılan yeni ambulanslarla birlikte Konya'da ortalama ambulans yaşının azaldığına vurgu yapan Prof. Dr. Koç, “Türkiye'nin en büyük coğrafi yüzölçümüne sahip olan şehrimizde filomuza yeni katılan ambulanslar ile birlikte daha üst seviyelerde hizmet sunacağız” dedi.

Ambulansların taşıdığı hayatlar ile zamana karşı mücadelede hızlı ve seri hareket etmek zorunda olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, “İl Sağlık Müdürlüğü ambulans filomuz 1 helikopter, 2 yeni doğan, 3 kar paletli, 2 motorize, 2 dört yataklı ambulans, 1 obez ambulans ve 119'u normal olmak üzere 130'a ulaşmıştır. Bu araçların ilimize tahsis edilmesi hususunda Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, milletvekillerimize, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Acil sağlık hizmetlerinde 2021 yılı verilerini katılımcılar ile paylaşan Prof. Dr. Koç, “112 acil sağlık hizmetleri istasyon sayımız 2017 yılında 69 iken şu anda bu sayı 86'a ulaşmıştır. Ambulanslarımız 2021 yılı içerisinde 7 milyon 972 bin km yol kat etmiştir. Hizmet binası yenilenen istasyon sayımız 30 halen yapımı devam eden istasyon sayımız ise 29'dur. 2021 yılında hava ambulansımızla 282 hasta taşınmıştır. Konya Acil Sağlık Hizmetleri olarak bin 255 çalışanımızla ve ekip ruhuyla hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanları en hayati ve en insani görevi yerine getiriyor"

Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının en hayati ve en insani görevi yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Sağlık kamu hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde bütün topluma ulaştırılabilmesi adına fedakarca görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ambulans filosuna yeni katılan araçlarla birlikte vakalara erişim hızının artması ile ilgili olarak tekrardan bir adım atılmış olmasından dolayı da mutlu olduklarını belirten Vali Özkan, “Ambulansları ilimize kazandıran hükümetimize ve Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyor, ambulansların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ambulans teslim törenine geçildi. Protokol üyeleri ambulans anahtarlarını istasyon sorumlularına hayırlı olsun temennileriyle verdi. Sağlık ordusunun filosuna katılan yeni ambulanslar dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.