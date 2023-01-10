Konya Adliyesinde kitap bağış kampanyası başlatıldı

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" Konya Adliyesi'nde de başlatıldı.

Konya Adalet Sarayında kurulan Kitap Bağış Kumbarasının açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, protokol mensupları ve Konya Adliyesi personeli katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, "Ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler oluşturulmuştur. Bu kütüphanelerde birçok kategoride ve sayıda yayınlar bulunmaktadır. Kitap okumak, insanın bilgi ve kültürünü artıran, düşünce ve yaşam ufkunu genişleten en etkili araçtır. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerden temin ettikleri kitapları okuyan hükümlü ve tutuklularımızın okuma alışkanlığı edindiği, hayata bakışlarının değiştiği, daha donanımlı hale geldikleri, davranış ve düşüncelerinin olumlu yönde geliştiği aşikardır. Bu çerçevede, ceza infaz kurumlarımızda kalan tutuklu ve hükümlülerin faydalanmaları amacıyla Adalet Bakanlığımız öncülüğünde bugün tüm ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek olan kitap bağış kampanyasına başta hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız ve adliye personelimiz olmak üzere tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı katkı sağlamaya davet ediyorum” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada, “Ulusal düzeyde hayat boyu eğitimin en önemli bileşenlerinden birisi bütün dezavantajlı gruplara da eğitim erişimini sağlamaktır. Bu eğitim erişiminin en önemli mecralarından birisi de kitaptır. Bu organizasyon bu anlamda önemli. Adalet Bakanlığımıza, Başsavcılığımıza, katkı sunan bütün ilgili birimlerimize teşekkür ederiz. İnsan, kainat, kitap hepsi birbirinin ifadesi, insanı tarif eden, kainatı tarif eden, bu yönde insanı kendisini bilmeye iten ve düşünce mekanizmamızın en tahrik edici, teşvik edici mecrası olan kitap ile buluşmak en önemli en kutsi bir buluşmadır diye düşünüyorum. Dezavantajlı gruplarımıza bunun erişimi cezaevlerindeki insanların böyle bir kampanya içerisinde olması çok daha anlamlı ve önemli. Kampanyanın hayır, bereket, ilim, bilim getirmesini temenni ediyorum. Hem bakanlığımıza hem katkı sunanlara hem de bütün herkesi bu kampanyaya katkı sunmaya davet ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İnal ve protokol mensupları Kitap Bağış Standının açılış kurdelesini keserek stant alanını gezdi. Burada, Vali Özkan, Başsavcı İnal protokol üyeleri kumbaraya kitap atılarak bağış yapıldı.

Kitap Bağış Kampanyası 15 Şubat 2023 tarihine kadar Konya Adalet Sarayında devam edecek.