Konya AFAD'da İlk Yardım temalı toplantı

AFAD'ın Afetlere Hazır Ol kampanyası kapsamında, Konya'da ilk yardım temalı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Halil İbrahim Çiçekdağı, Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Fethi Çoruk, İyileştirme Şube Müdürü Hakan Yalvaç ve ilk yardım dersi için itfaiyeden eğitmen Celalettin Sızır katıldı. Toplantıda konuşan AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, “Ben herkesi, bütün toplumumuzu, bütün vatandaşlarımızı mesleği ne olursa olsun yani öğrenciden tutun da ev hanımına kadar hepsini ilk yardım bilmeye davet ediyorum. Ocak ayımızın teması da AFAD olarak 'İlk Yardım.' İnşallah 24 Ocak Cuma günü bir alışveriş merkezinde olacağız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, yetkililerimiz orada olacaklar. Yine bir sergimiz olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından basın mensuplarına temel ilk yardım teknikleri videolu ve uygulamalı olarak aktarıldı.