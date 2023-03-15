“Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” sonuçlandı

Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nda kazananlar belli oldu. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonunda yarışmada birinciliği Dr. M. Batu Kepekcioğlu ve ekibi kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine iz bırakacak çok önemli bir yarışmanın nihayete erdiğini belirterek, amaçlarının Alaaddin Tepesi'nin tarihi dokusuyla yeniden şehrin odağı haline gelmesi olduğunu ifade etti. Jüri üyelerine ve yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür eden Başkan Altay, “Alaaddin Tepesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve arkeolojik alanının korunması, tarihi ve kültürel geçmişin ön plana çıkartılması için önemli bir yarışma düzenledik. Alaaddin Tepesi'nin tarihi dokusuyla yeniden şehrin odağı haline gelmesini ve şehir merkeziyle buluşturulmasını hedeflediğimiz bu yarışmada seçkin jüri üyeleri görev aldı. Birbirinden değerli eserlerin değerlendirmeye alındığı yarışmadan çıkan sonuç şehrimizin yarılarına damga vuracak. Dar'ül Mülk Konyamız için hayırlı olsun” dedi.

Eserlerin özenle değerlendirildiği yarışmada birinciliği Dr. M. Batu Kepekcioğlu ve ekibinin projesi kazandı. Yüksek Mimar Yusuf Burak Dolu ve ekibinin projesi ikinci olurken, Mimar Tuna Han Koç ve ekibinin hazırladığı proje ise üçüncülüğe layık görüldü. Yarışmada ayrıca 4 projeye de mansiyon ödülü verildi. Mimar Seden Cinasal Avcı, Dr. Mimar Ömer Özeren, Yüksek Mimar Yılmaz Değer, Mimar Ömer Devrim Aksoyak ve birlikte çalıştıkları ekip üyeleri de mansiyon ödülünü kazananlar arasına girdi. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.