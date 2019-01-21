Konya Aladağ'da kızak keyfi

Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ'da bulunan kayak merkezinde kış etkinlikleri düzenlendi. Kızakla kayanlar, kardan adam yapanlar ve düzenlenen çeşitli yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'nın doğa sporları merkezi olması için çalışmalar yürütülen, il merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Derbent ilçesindeki 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ'da kış etkinlikleri düzenlendi. Aladağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen kış etkinliklerine çocuklar, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar kızakla kayarak karın tadını çıkardı, kızak bulamayanlar ise naylonlarla kaymaya çalıştı. Kış etkinliklerine katılanlar halat çekme yarışması da yaparken, yamaç paraşütü ile atlayan ve paramotorla zirveden uçanlar da etkinliğe renk kattı. Bazı vatandaşlar da offroad araçlarının arkasına bağlayan halatlara asılarak araçların gitmemesi için çabaladı. Aileler arasında da kardan adam yapma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaların sonunda birinci olanlara ödüllerini Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar verdi.

İlk defa bu projeden bahsedildiğinde insanların bunu tebessümle ve gülerek karşıladıklarını belirten Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, buna rağmen kendilerinin bu projeden yılmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Fizibilite raporunu hazırladıklarını ve bu projenin olabilirliğini ispatladıklarını kaydeden Başkan Acar, "Arkasından master plan projesi hazırlandı. Bu alan 54 milyon metrekare ve tamamında plan ve yerleşkelerin hepsi yapıldı. Binlerce sayfalık bilimsel çalışmalar var. Bunun sonucunda Bakanlar Kurulu kararı ve sonunda Cumhurbaşkanımızın onayıyla burası için kültür, turizm ilanı yapıldı. Bunun anlamı şuydu, burada yaz ve kış doğa sporları yapılabilir, bunun için burası uygundur ayrıca buraya yatırım yapan iş adamlarına da devlet dolaylı olarak teşvik sağlar dediler. Bu yapıyı biz yazın da kullanacağız. Buraya yatırım yapanlar sadece 4 ay kış sporları yaparak sezonu kapatmayacak. Teleferik 365 gün çalışacak, yapılan sosyal tesisler, restoranlar, kafeler, oteller 365 gün çalışacak. Çünkü burada futbol takımları için kamp yerleri olacak, dağ kızakları olacak, dağ bisikletleri için yarış pistleri olacak, dağcılık yapılacak, offroadcular için burası çok ideal, yamaç paraşütü yapılıyor. Yani yaz, kış 365 gün Konyamızın ihtiyaç duyduğu bu doğa sporlarını sunacak. Bu proje gerçekten çok güzel bir proje. Dededen toruna kadar herkesin şu kardaki mutluluğu, sevinci görmeye değiyor” ifadelerini kullandı.